Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Возврат в прокуратуру дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой отменен, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Мосгорсуд постановил направить [дело Нины Масляевой] в суд первой инстанции на новое рассмотрение», — заявили там, уточнив, что речь идет о Мещанском суде.

Дело будет рассмотрено районным судом заново — в новом составе суда.

В апреле Мещанский суд вернул дело Масляевой в прокуратуру: как заявила судья Татьяна Изотова, обвинительное заключение в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» содержит нарушения, а роль Масляевой в нем не конкретизирована. Это решение в апелляционной инстанции оспорила Генпрокуратура, однако жалоба надзорного ведомства была отклонена.

После этого прокуратура обратилась с жалобой в Верховный суд, который в сентябре признал решение Мещанского суда о возврате дела в прокуратуру незаконным. ВС обязал Мосгорсуд удовлетворить апелляционное представление прокуратуры.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство, оно рассматривается в отдельном порядке. Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» — единственная обвиняемая, которая признала вину и заключила сделку со следствием.

Дело против худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других сотрудников «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. По версии следствия, они в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. Эти деньги были частью субсидий, которые Минкультуры выделило «Седьмой студии» на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Серебренников и почти все фигуранты вину не признали. В сентябре суд вернул дело генпрокурору, однако Мосгорсуд это решение отменил и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.