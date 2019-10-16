ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВС. Там отметили, что Мосгорсуд будет обязан пересмотреть апелляционное представление Генеральной прокуратуры на возврат дела в надзорное ведомство.

«Президиум Верховного суда России отменил решение судьи Мещанского районного суда Москвы Татьяны Изотовой и постановил направить дело на новое рассмотрение в Московский городской суд», — заявили в суде.

Таким образом ВС удовлетворил апелляционное представление Генеральной прокуратуры и жалобу защиты Масляевой. В Мосгорсуд дело пока не поступило, отмечает агентство.

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