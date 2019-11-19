Врач Трампа назвал плановым медицинское обследование президента

Медицинское обследование, которое президент США Дональд Трамп прошел в минувшие выходные, было плановым, заявил главный врач Белого дома Шон Конли. По его словам, американский лидер не жаловался на какие-либо боли в груди, передает Bloomberg.

«У президента не было никакой боли в груди, и никаких обследований или лечения в связи с какими бы то ни было экстренными или неотложными проблемами [со здоровьем] не предпринималось», — говорится в заявлении.

По словам врача, это было «стандартное, плановое промежуточное обследование».

17 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила о начале прохождения Трампом «частичного» ежегодного планового медобследования. Американский лидер согласился на осмотр «перед напряженным 2020 годом», пояснила Гришэм.

В госпитале Трамп прошел быстрый медосмотр и сдал анализы. По итогам осмотра пресс-секретарь Трампа подтвердила, что американский лидер здоров и остается энергичным. Сам Трамп описал состояние здоровья фразой «все очень хорошо».