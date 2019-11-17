В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп здоров и остается энергичным. Об этом сообщает CBS со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

По ее словам, президент не имеет никаких жалоб на состояние своего здоровья. В госпитале Трамп прошел быстрый медосмотр и сдал анализы, после чего отправился в Вашингтон. Гришэм отметила, что о хорошей форме президента США свидетельствуют многочисленные выступления перед сторонниками, проходящие по несколько раз в неделю. Пресс-секретарь также сообщила, что этот визит Трампа в госпиталь Wolter Reed стал для американского президента девятым.

Ранее Гришэм сообщила, что Трамп решил воспользоваться свободными выходными и частично пройти медицинское обследование перед «загруженным 2020 годом».

До этого американский президент проходил медосмотр в феврале этого года. Тогда личный врач Трампа Шон Конли назвал состояние его здоровья «очень хорошим». В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.