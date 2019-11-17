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Белый дом попросил не спекулировать на тему здоровья Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попросила журналистов и общественность не спекулировать на теме о здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом она написала в своем Twitter.

«Дальнейшие спекуляции, которые выходят за рамки предоставляемой мной полной информации, безответственны и опасны для страны», — написала Гришэм, комментируя данные о здоровье американского лидера.

Она добавила, что во время обследования Трамп проводил время с медработниками и семьей военнослужащего. «Видимо, некоторым репортерам доставляет больше удовольствия распространять безответственные слухи», — заявила пресс-секретарь.

17 ноября Белый дом сообщил, что президент решил воспользоваться выходными и провести частичное плановое обследование своего здоровья. Для этого он прибыл в военный госпиталь Walter Reed в штате Мэриленд. По словам Гришэм, медосмотр необходим перед «напряженным 2020 годом», когда пройдут новые президентские выборы.

После пресс-секретарь раскрыла результаты обследования. Оно показало, что президент США здоров и не имеет никаких жалоб. По ее словам, Трамп быстро прошел медосмотр, сдал анализы и отправился в Вашингтон.

Теги: Дональд Трамп, США, здоровье
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