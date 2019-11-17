Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Следователи сообщили о состоянии дел о хищениях на Восточном Общество, 15:37 Мамаев сыграет первый матч за «Ростов» после выхода из тюрьмы Спорт, 15:25 Трамп описал свое здоровье фразой «все очень хорошо» Политика, 15:16 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 15:12 СМИ сообщили о раненном в результате стрельбы в баре в центре Москвы Общество, 15:04 У берегов Южной Кореи произошел пожар на следовавшем из Приморья судне Общество, 14:59 Принц Абу-Даби привез Мантурова на открытие авиасалона на гольф-каре Политика, 14:52 Лукашенко счел ошибкой отказ позвать Путина на годовщину начала войны Политика, 14:45 ФСВТС заявила об интересе стран Ближнего Востока к С-400 Технологии и медиа, 14:36 Москалькова разработает спецкурс для вузов по искусственному интеллекту Технологии и медиа, 14:26 Виталий Истомин — о крабах, работе, путешествиях и личном комфорте РБК и Renault, 14:20 Боец Брансон поблагодарил участников турнира UFC за усыпивший ребенка бой Спорт, 14:09 Появилось видео буксировки украинских судов из Керчи Политика, 14:02 Лукашенко назвал глупостью разговоры о смене конституции перед выборами Политика, 13:58
Политика ,  
0 
Трамп описал свое здоровье фразой «все очень хорошо»

Президент США прокомментировал в Twitter проведенное медицинское обследование. «Начался первый этап моего ежегодного медосмотра. Все очень хорошо (отлично!)», — написал Трамп. Он добавил, что обследование завершится в следующем году.

Общество
Врач оценил психическое здоровье Трампа и посоветовал не есть фастфуд

О том, что глава государства начал плановое обследование, стало известно 17 ноября. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что решение провести осмотр именно сейчас связано с предстоящим напряженным 2020 годом.

После этого в Вашингтоне сообщили, что Трамп остается энергичным и с его здоровьем все хорошо. Он сдал анализы, прошел медосмотр и отправился обратно в столицу. Гришэм также попросила журналистов не спекулировать на тему здоровья президента.

Теги: Дональд Трамп, медосмотр, Twitter
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Белый дом попросил не спекулировать на тему здоровья Трампа
Политика
В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter