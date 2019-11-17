В Белом доме заявили о начале прохождения Трампом медобследования

Президент США Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь Walter Reed, расположенный в американском штате Мэриленд, для прохождения «частичного» ежегодного планового медицинского обследования. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

В документе отмечается, что «перед напряженным 2020 годом» Трамп решил воспользоваться свободным концом недели в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановый медосмотр.

В предыдущий раз президент США проходил медицинское обследование в феврале этого года. Тогда личный врач Трампа Шон Конли назвал состояние здоровья Трампа «очень хорошим». Плановый медосмотр также прошел в военном госпитале Walter Reed, он занял порядка четырех часов. За это время не проводилось ни одной процедуры, которая предусматривала бы использование наркоза или анестезии.

В январе 2018 года по итогам медобследования врач Ронни Джексон отмечал, что американский лидер находится в прекрасной физической форме. Тем не менее, медик обратил внимание на лишний вес президента США, связав его с любовью Трампа к фастфуду.