Общество , 19 ноя, 05:18
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Под Курганом произошел пожар в бактериологической лаборатории
В Курганской области в селе Шатрово загорелась кровля бактериологической лаборатории, сообщается на сайте регионального МЧС.
Пожар на площади 150 кв. м. был ликвидирован 19 ноября в 01:00 по местному времени (23:00 мск). К тушению пожара были привлечены ликвидации возгорании 21 спасатель и 10 единиц техники.
В результате эвакуация не потребовалась, пострадавших нет.
18 ноября на северо-востоке Москвы в строящемся здании апарт-отеля Yes произошел пожар. Рабочие сумели устранить возгорание до приезда пожарных служб.