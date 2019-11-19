Под Курганом произошел пожар в бактериологической лаборатории

Под Курганом произошел пожар в бактериологической лаборатории

В Курганской области в селе Шатрово загорелась кровля бактериологической лаборатории, сообщается на сайте регионального МЧС.

Пожар на площади 150 кв. м. был ликвидирован 19 ноября в 01:00 по местному времени (23:00 мск). К тушению пожара были привлечены ликвидации возгорании 21 спасатель и 10 единиц техники.

В результате эвакуация не потребовалась, пострадавших нет.

18 ноября на северо-востоке Москвы в строящемся здании апарт-отеля Yes произошел пожар. Рабочие сумели устранить возгорание до приезда пожарных служб.