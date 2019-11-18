Женщина и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Пожар в частном жилом доме в городе Болотное Новосибирской области унес жизни женщины и двоих человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Спасатели получили информацию о возгорании в бревенчатом доме 18 ноября в 06:16 (02:16 мск). Спустя две минуты первые пожарные расчеты были на месте. На момент их прибытия горела веранда.

В ходе тушения пожара из дома без признаков жизни эвакуировали женщину и двоих детей двух и четырех лет. Мальчика и девочку передали медицинскому персоналу для госпитализации в больницу, однако по пути следования они скончались.

Спасатели ликвидировали открытое горение спустя семь минут. Полностью пожар был потушен в 07:36 (03:36 мск.) В результате огнем повреждена веранда и крыша дома на площади 24 кв. м.

Для тушения пожара привлекались шесть единиц техники и 17 человек личного состава. На место происшествия прибыли дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить все обстоятельства и установить причину случившегося.

Накануне две женщины 65 и 66 лет погибли при пожаре в частном доме в селе Архангельское Липецкой области. Следователи управления СК по региону проводят проверку.

