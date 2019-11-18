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Появилось видео пожара на складе с газовым оборудованием в Москве

В Сети появилось видео пожара на складе с газовым оборудованием на северо-западе Москвы. Его опубликовал телеканал РБК.

На кадрах видны клубы густого дыма, которым охвачены складские помещения в Строгино. 

Возгорание произошло в складском помещении на улице Маршала Прошлякова, 20, утром 18 ноября.

В здании склада был автосервис, на территории которого хранились баллоны с газом. Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщали о взрывах на месте происшествия. Площадь пожара составила 600 кв. м. Его удалось ликвидировать в 10:58 мск. 

Теги: Москва, пожар, склад, газ, видео
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