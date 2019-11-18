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На складе на северо-западе Москвы произошел пожар

На северо-западе столицы произошел пожар в складских помещениях, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Информация о пожаре на улице Маршала Прошлякова, 20 (район Строгино) поступила в ведомство в 09:39 утра. Площадь возгорания составляет 600 кв. м, его тушение продолжается. Информации о пострадавших не поступало.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов. О взрывах баллонов с газом также сообщает информированный источник «Интерфакса».

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, существует опасность распространения огня на соседние здания. В районе пожара полностью перекрыто движение по Проектируемому проезду №6015.

Пожар удалось ликвидировать в 10:58 мск.

1 ноября в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелось гаражно-складское помещение на площади 400 кв. м, в котором располагался автосервис.

Теги: пожар, Москва, МЧС, новости РБК
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