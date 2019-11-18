На северо-востоке Москвы произошло возгорание на стройке

На северо-востоке Москвы у станции метро «Ботанический сад» произошло возгорание на стройке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«На территории стройки по адресу: 1-я улица Леонова, дом 16, строение 9 произошло тление утеплителя», — уточнил представитель столичного главка.

Он сказал, что сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 16:15. Пожар был ликвидирован рабочими до прибытия пожарных. Приблизительная площадь возгорания составила 20 кв. м.

В группе «ДТП и ЧП по Москве и области» во «Вконтакте» было опубликовано видео пожара.