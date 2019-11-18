Сильный туман помешал главе МИД ФРГ приехать на линию фронта в Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на линию разграничения на востоке Украины из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое внешнеполитическое ведомство.

Маас планировал вечером в понедельник, 18 ноября, приехать в Харьков, а на следующий день отправиться на вертолете к линии разграничения. Однако из-за сильных туманов в аэропорту Харькова отменили и задержали большое количество рейсов,

Визит главы МИД Германии на Украину должен стать вторым по счету за последние пять месяцев. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой МИД Украины Вадимом Пристайко. Стороны намерены обсудить детали предстоящего саммита участников «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря во Франции.

1 октября трехсторонняя контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов. Также стороны согласовали разведение сил на линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское. Оно завершилось 9 ноября.

Ранее в августе главе МИД Германии пришлось сменить самолет перед поездкой в Москву, так как у лайнера обнаружили дефект. Как писал Spiegel.Online, у правительственного борта Airbus A340 нашли дефект в гидравлике. Тогда военно-воздушные силы (ВВС) страны решили заменить самолет, чтобы делегация смогла вылететь вовремя.