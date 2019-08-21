СМИ узнали о неполадках лайнера главы МИД ФРГ перед полетом в Москву

СМИ узнали о неполадках лайнера главы МИД ФРГ перед полетом в Москву

Министру иностранных дел Германии Хайко Маасу пришлось сменить самолет перед поездкой в Москву, так как у лайнера обнаружили дефект. Об этом сообщает Spiegel.Online. Таким образом, у министра в четвертый раз за год сломался самолет.

По данным издания, во вторник вечером, 20 августа, у правительственного борта Airbus A340 нашли дефект в гидравлике. Военно-воздушные силы (ВВС) страны решили заменить самолет, чтобы делегация смогла вылететь вовремя.

В итоге Маас отправился на военном A310. В окружении министра изданию рассказали, что для главы МИД Германии прежде всего важна пунктуальность, а не комфорт.

21 августа Маас провел переговоры в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.