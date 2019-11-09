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Политика ,  
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В ДНР заявили об окончании отвода войск в Петровском

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) завершила вывод своих войск из Петровского. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

По его словам, вывод личного состава народной милиции ДНР был полностью завершен в 15:00 по местному времени (16:00 мск) из-за незначительных нарушений процедуры со стороны республики. Якубов отметил, что ВСУ также заявили о завершении процесса, но им потребуется еще два дня для устранения всех нарушений.

В официальном комментарии говорится, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала отвод 14 человек личного состава, пулеметных и гранатометных точек. Наблюдатели подтвердили движение БМП с украинской стороны.

Разведение сил в Петровском началось 9 ноября в 12:00 по местному времени (13:00 мск). После подачи сигнальной ракеты ДНР и получения ответа с украинской стороны начался отвод личного состава и техники.

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Процесс разведения должен был начаться 4 ноября, но Киев решил пересмотреть эту дату из-за произошедших 30 октября обстрелов. О том, что разведение начнется 9 ноября, сообщили накануне в ОБСЕ.

Отвод сил и средств от линии соприкосновения в Петровском и Золотом является условием для саммита в «нормандском формате» с участием России, Украины, Германии и Франции. На нем в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» должны быть приняты решения о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе.

Теги: Донбасс, ДНР, Украина
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