В ДНР заявили об окончании отвода войск в Петровском

В ДНР заявили об окончании отвода войск в Петровском

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) завершила вывод своих войск из Петровского. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

По его словам, вывод личного состава народной милиции ДНР был полностью завершен в 15:00 по местному времени (16:00 мск) из-за незначительных нарушений процедуры со стороны республики. Якубов отметил, что ВСУ также заявили о завершении процесса, но им потребуется еще два дня для устранения всех нарушений.

В официальном комментарии говорится, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала отвод 14 человек личного состава, пулеметных и гранатометных точек. Наблюдатели подтвердили движение БМП с украинской стороны.

Разведение сил в Петровском началось 9 ноября в 12:00 по местному времени (13:00 мск). После подачи сигнальной ракеты ДНР и получения ответа с украинской стороны начался отвод личного состава и техники.