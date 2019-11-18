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Политика ,  
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Сенаторы ответили на планы Украины продолжить судиться из-за кораблей

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал бесперспективными планы Украины продолжать судиться с Россией из-за задержанных кораблей, которые уже вернули Киеву. Об этом он сообщил РБК.

«Я думаю, что все это бесперспективно. Все это показывает, что настрой у украинской стороны крайне негативный. В преддверии минской встречи в этом нет ничего хорошего», — сказал он.

Джабаров отметил, что Россия показала себя «добрым соседом», несмотря на то что украинские военные корабли нарушили российскую государственную границу. «Насчет чего они будут судиться?» — задался вопросом сенатор.

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Возвращение задержанных Россией украинских кораблей. Что важно знать

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков сообщил РБК, что заявления Киева показывают, что Украина не хочет нормализации отношений. «Воинственность их не имеет границ, несмотря на то, что мы продемонстрировали, что готовы к нормальному разговору без этих излишних претензий», — отметил он.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявляла, что Киев продолжит судиться с Москвой из-за задержанных в 2018 году кораблей. По ее словам, 21 ноября в Гааге состоятся первые слушания по делу о «нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей».

18 ноября Россия передала Украине три военных корабля, которые задержали у Керченского пролива в ноябре прошлого года — катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу». Российский МИД объяснил возврат судов тем, что они больше не нужны следственным органам в качестве вещественных доказательств.

Фотогалерея 
Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж

Москва утверждает, что корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России. Членов экипажа задержали и арестовали, против них возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК. В начале сентября 2019 года 24 моряка вернули Киеву в рамках обмена заключенными.

Теги: Украина, корабли, Владимир Джабаров, новости РБК, Совет Федерации
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