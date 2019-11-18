Сенаторы ответили на планы Украины продолжить судиться из-за кораблей

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал бесперспективными планы Украины продолжать судиться с Россией из-за задержанных кораблей, которые уже вернули Киеву. Об этом он сообщил РБК.

«Я думаю, что все это бесперспективно. Все это показывает, что настрой у украинской стороны крайне негативный. В преддверии минской встречи в этом нет ничего хорошего», — сказал он.

Джабаров отметил, что Россия показала себя «добрым соседом», несмотря на то что украинские военные корабли нарушили российскую государственную границу. «Насчет чего они будут судиться?» — задался вопросом сенатор.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков сообщил РБК, что заявления Киева показывают, что Украина не хочет нормализации отношений. «Воинственность их не имеет границ, несмотря на то, что мы продемонстрировали, что готовы к нормальному разговору без этих излишних претензий», — отметил он.