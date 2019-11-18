Спецназ применил слезоточивый газ при разгоне протестующих в Тбилиси

Спецназ применил слезоточивый газ для разгона протестующих возле здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

По данным телеканала, во время разгона пострадали несколько митингующих, однако точное число раненых неизвестно. Помимо слезоточивого газа спецназ применял водометы, щиты и дубинки. Правоохранительные органы также использовали резиновые пули.

В МВД Грузии сообщили, что в ходе акции протеста задержали 18 человек за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов (ст. 173 КоАП) и хулиганство (ст. 166 КоАП). В ведомстве рассказали, что входы в парламент освободили, и в ближайшее время будет восстановлено движение транспорта на прилегающих улицах. Законодательный орган возобновил работу и проводит заседание.

Однако «Рустави-2» отмечает, что, несмотря на расчистку дороги, митингующие продолжают акцию протеста. Некоторые из активистов выступают со сцены.