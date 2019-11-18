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Спецназ применил слезоточивый газ при разгоне протестующих в Тбилиси

Спецназ применил слезоточивый газ для разгона протестующих возле здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

По данным телеканала, во время разгона пострадали несколько митингующих, однако точное число раненых неизвестно. Помимо слезоточивого газа спецназ применял водометы, щиты и дубинки. Правоохранительные органы также использовали резиновые пули.

Политика
В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

В МВД Грузии сообщили, что в ходе акции протеста задержали 18 человек за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов (ст. 173 КоАП) и хулиганство (ст. 166 КоАП). В ведомстве рассказали, что входы в парламент освободили, и в ближайшее время будет восстановлено движение транспорта на прилегающих улицах. Законодательный орган возобновил работу и проводит заседание.

Однако «Рустави-2» отмечает, что, несмотря на расчистку дороги, митингующие продолжают акцию протеста. Некоторые из активистов выступают со сцены.

Фотогалерея 
Разгон протестующих в Тбилиси. Фоторепортаж

Протесты начались в Тбилиси в середине ноября. Митинги организуют участники созданной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» и партии «Европейская Грузия». Причиной стал провал политической реформы, согласно которой парламентские выборы в Грузии в 2020 году должны были пройти по пропорциональной системе. 14 ноября законодатели не приняли проект. В знак протеста демонстранты перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в Тбилиси.

Протестующие требуют роспуска парламента и назначения досрочных выборов. В воскресенье, 17 ноября, они заблокировали входы в здание парламента.

Теги: Тбилиси, протесты, слезоточивый газ
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