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Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города
Поводом для протестов послужил провал законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему в 2020 году
Фото: Владимир Умикашвили / Sputnik / РИА Новости

После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».

Собравшиеся активисты, как следует из кадров с места события, опубликованных в Сети, сели на проезжую часть у здания парламента. Организаторы акции обещают перекрыть и другие дороги Тбилиси.

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В четверг, 14 ноября, парламент Грузии после двухдневных обсуждений не смог принять законопроект, представленный правящей партией «Грузинская мечта». Документ предполагал конституционные поправки, которые позволили бы уже в 2020 году провести выборы в парламент исключительно по пропорциональной системе. Власти еще в июне пообещали эти изменения после волны протестов. Поводом для них послужил скандал в парламенте, когда депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера. После этого на улицах Тбилиси начались протесты, а оппозиция в парламенте и протестующие потребовали перехода к пропорциональной избирательной системе.

Для принятия документа требовались голоса 113 депутатов. За принятие поправок проголосовал только 101 депутат, 39 депутатов от «Грузинской мечты» воздержались от голосования.

На проспекте Руставели у здания парламента присутствуют также представители двух крупнейших оппозиционных партий — «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», а также непарламентской оппозиции.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Тбилиси, протестующие
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