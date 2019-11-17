В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

Участники протестной акции в Тбилиси заблокировали все три входа в здание парламента Грузии. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

По информации издания «Грузия Online», протестующие поставили палатки у входов в парламент и планируют установить 24-часовое дежурство. Они утверждают, что протест не закончится, пока требования митингующих не будут удовлетворены. «Мы не позволим личному обслуживающему персоналу Бидзины Иванишвили [лидер правящей партии «Грузинская мечта»] войти в это здание. Если они хотят попасть в него, пусть тогда назначат внеочередные пропорциональные выборы», — цитирует издание слова участника акции.

Как сообщает телеканал «Рустави 2», к офису партии «Грузинская мечта» были стянуты дополнительные силы полицейских.

Поводом для протестов в Тбилиси стал провал политической реформы, в соответствии с которой следующие парламентские выборы должны были пройти полностью по пропорциональной системе. 14 ноября, когда законопроект не был принят парламентом, митингующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси.

Участники акции требуют ухода лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, отставки правительства и смены руководства ЦИК. Представитель оппозиционного движения «Европейская Грузия» Гиги Угулава, выступая перед митингующими, заявил, что «в стране существует моральный кризис, дальше так продолжаться не может».