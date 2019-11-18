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Разгон протестующих в Тбилиси. Фоторепортаж

В Тбилиси спецназ жестко оттеснил протестующих от здания парламента. Правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ. Демонстранты требуют отставки правительства и ухода из власти лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС
Протестующие пришли​ к зданию парламента 17 ноября, они заблокировали все три входа и поставили палатки
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Прилегающие к зданию улицы участники акции перекрыли баррикадами, для их создания использовали мешки с песком и строительный мусор
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Спецназ приступил к разгону к вечеру 18 ноября

Чтобы оттеснить протестующих от здания, силовики использовали​ щиты и дубинки. Также применили водометы и слезоточивый газ
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Протесты в Тбилиси начались 14 ноября, участники перекрыли проезжую часть проспекта Шота Руставели в центре города

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Поводом стало то, что грузинские депутаты не приняли законопроект о пропорциональной системе парламентских выборов, переход к которой власти пообещали летом. Оппозиция обвинила​ в срыве реформы правящую партию «Грузинская мечта»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Протестующие требуют ухода лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и его сторонников, отставки правительства и смены руководства избиркома. Протесты возглавляют участники партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение».
Теги: мультимедиа, Грузия, Тбилиси, протесты, разгон
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