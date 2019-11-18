Политика , 18 ноя, 18:09
0
Разгон протестующих в Тбилиси. Фоторепортаж
В Тбилиси спецназ жестко оттеснил протестующих от здания парламента. Правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ. Демонстранты требуют отставки правительства и ухода из власти лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
Протестующие пришли к зданию парламента 17 ноября, они заблокировали все три входа и поставили палатки
Прилегающие к зданию улицы участники акции перекрыли баррикадами, для их создания использовали мешки с песком и строительный мусор
Спецназ приступил к разгону к вечеру 18 ноября
Чтобы оттеснить протестующих от здания, силовики использовали щиты и дубинки. Также применили водометы и слезоточивый газ
Протесты в Тбилиси начались 14 ноября, участники перекрыли проезжую часть проспекта Шота Руставели в центре города
Поводом стало то, что грузинские депутаты не приняли законопроект о пропорциональной системе парламентских выборов, переход к которой власти пообещали летом. Оппозиция обвинила в срыве реформы правящую партию «Грузинская мечта»
Протестующие требуют ухода лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили и его сторонников, отставки правительства и смены руководства избиркома. Протесты возглавляют участники партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение».