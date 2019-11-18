Путин обсудил с Макроном передачу Украине кораблей и нормандский саммит

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о передаче Украине военных кораблей, задержанных в ноябре прошлого года у Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили предстоящий саммит в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря в Париже. Путин и Макрон выразили уверенность, что эта встреча должна «реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений».

В связи с этим «отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств» по политическому урегулированию ситуации на Украине. В частности, вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

В пресс-службе сообщили, что разговор прошел по инициативе Франции. Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Сирии, начало работы Конституционного комитета и гуманитарную помощь стране. Лидеры России и Франции договорились координировать действия своих военных ведомств, чтобы противодействовать террористам в Сирии.