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Политика ,  
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Путин обсудил с Макроном передачу Украине кораблей и нормандский саммит

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о передаче Украине военных кораблей, задержанных в ноябре прошлого года у Керченского пролива. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили предстоящий саммит в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря в Париже. Путин и Макрон выразили уверенность, что эта встреча должна «реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений».

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Возвращение задержанных Россией украинских кораблей. Что важно знать

В связи с этим «отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств» по политическому урегулированию ситуации на Украине. В частности, вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

В пресс-службе сообщили, что разговор прошел по инициативе Франции. Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Сирии, начало работы Конституционного комитета и гуманитарную помощь стране. Лидеры России и Франции договорились координировать действия своих военных ведомств, чтобы противодействовать террористам в Сирии.

Фотогалерея 
Буксировка украинских кораблей из порта Керчи. Фоторепортаж

МИД России сообщал, что 18 ноября Москва передала Киеву корабли ВМС Украины, которые задержали в прошлом году при попытке пройти по Керченскому проливу. Москва обвиняла их в незаконном пересечении границы. В дипведомстве отметили, что они больше не нужны следственным органам. Позднее информацию подтвердили ВМС Украины.

В начале сентября Киеву в рамках обмена заключенными передали задержанных украинских моряков.

Теги: Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Украина, корабли, «нормандский формат»
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