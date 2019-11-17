Погранслужба ФСБ назвала дату передачи украинских военных судов

Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» будут переданы Украине 18 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Крыму.

Сейчас суда буксируются из керченского порта к согласованному с Киевом месту передачи, добавили пограничники.

Катера и буксир были задержаны при попытке пройти по Керченскому проливу в ноябре 2018 года, по утверждению российской стороны, за незаконное пересечение границы. Украинские моряки в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом вернулись домой в октябре.

В начале ноября Украина озвучила требование вернуть суда. 17 ноября началась буксировка судов из Керченского морского порта. Под присмотром кораблей береговой охраны украинские суда были отбуксированы из гавани.