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Врач оценил психическое здоровье Трампа и посоветовал не есть фастфуд
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Врач оценил психическое здоровье Трампа и посоветовал не есть фастфуд
Общество, 11:13
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Врач оценил психическое здоровье Трампа и посоветовал не есть фастфуд
Президент США находится в превосходной физической форме, а его психическое здоровье не вызывает сомнений, рассказал главный врач Белого дома. Однако у Трампа есть лишний вес, который стал следствием его любви к фастфуду
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Личный врач президента США в Белом доме, контр-адмирал флота Ронни Джексон во время брифинга рассказал о результатах полного клинического обследования Дональда Трампа, которое состоялось 12 января. О брифинге Джексона сообщают CBS и The New York Times.

По его словам, результаты клинического обследования президента США говорят о том, что он находится в прекрасной физической форме. Джексон также сообщил, что результаты тестов на когнитивные способности президента США великолепные: он набрал 30 пунктов из 30 возможных по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (при этой системе оценки нормой считаются все результаты выше 26 пунктов).

Джексон подчеркнул, что включить в программу обследования скрининг когнитивных способностей его попросил сам Трамп, политические оппоненты которого нередко обвиняют президента в том, то он «не в своем уме». Комментируя медийные спекуляции на эту тему, Джексон назвал их «таблоидной психиатрией».

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«Я не нашел причин, чтобы думать, что у президента есть какие-то проблемы с психическим здоровьем», — цитирует Джексона The New York Times.

Он также отметил превосходное состояние сердечно-сосудистой системы Трампа и высокие результаты тестов на беговой дорожке, несмотря на то что президент США в целом ведет малоподвижный образ жизни, а его анализы по-прежнему показывают повышенный уровень холестерина. Джексон считает, что это — свидетельство превосходной наследственности Трампа. «Таким его создал Бог», — отметил главный врач Белого дома.

В то же время Джексон сообщил, что Трамп неравнодушен к фастфуду, поэтому у него есть лишний вес. При росте около 190 см Трамп весит 108 кг. По его словам, он обсуждал этот момент с президентом, и тот рассказал, что хотел бы похудеть на пять-семь килограммов. «Мы много говорили о диете и упражнениях. Он с бóльшим энтузиазмом воспринял рекомендации в области диеты, чем рекомендации заниматься физическими упражнениями, однако мы будем внедрять и то, и другое», — цитирует Джексона CBS.

Доктор Джексон также рассказал, что президент США спит всего четыре-пять часов в сутки, однако отметил, что его это не беспокоит. По его словам, глава государства «обладает уникальной способностью просто вставать утром и перезагружаться».

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Трамп ежедневно принимает препарат для снижения уровня холестерина и аспирин; использует препараты против выпадения волос и крем для лечения розацеа, а также принимает поливитамины. Джексон также рекомендовал президенту США увеличить дозировку препарата от холестерина и сообщил, что диетологи начнут работу с поварами Белого дома, с тем чтобы снизить количество потребляемых калорий и уменьшить количество жиров и углеводов в рационе Трампа.

«Я сказал президенту, что, если бы он питался более здоровой пищей в последние четверть века, он мог бы жить до 200 лет», — приводит слова Джексона NYT.

Издание также отмечает, что краткий скрининг по Монреальской шкале оценки когнитивных функций не считается специалистами исчерпывающим. Однако главный врач Белого дома подчеркнул, что не считает необходимым назначать президенту США более детальные обследования. ​

Ронни Джексон был главным врачом Белого дома при президенте США Бараке Обаме, предшественнике Трампа на высшей государственной должности в стране.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: здоровье , врач , Дональд Трамп , диета
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