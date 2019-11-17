Экс-глава МИД Украины назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Разведение сил в Донбассе является успехом президента России Владимира Путина. Об этом сообщил бывший глава МИДа Украины Павел Климкин в интервью «24 каналу».

«К сожалению, у него (Путина) много успехов», — заявил экс-глава украинского внешнеполитического ведомства. При этом Климкин отметил, что достижение еще необходимо реализовать, однако «символически успех есть».

Отвод сил и средств от линии соприкосновения в Петровском и Золотом является условием для проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Разведение сил прошло в обоих населенных пунктах, 9 ноября этого года в самопровозглашенной ДНР объявили о завершении вывода своих войск из Петровского. 15 ноября администрация французского президента Эмманюэля Макрона сообщила, что саммит «нормандской четверки» состоится 9 декабря. Ожидается, что на нем в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» должны быть приняты решения о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе.