Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Правозащитники заявили о 23 погибших с начала кризиса в Боливии Политика, 06:25 Экс-глава МИД Украины назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе Политика, 06:11 В генконсульстве США в Мексике ввели комендантский час Политика, 06:00 В селе в Дагестане произошел пожар Общество, 05:38 В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Общество, 05:14 Иранские власти выпустили предупреждение протестующим из-за цен на бензин Политика, 05:14 Кардиолог сообщил об опасности электронных сигарет Общество, 05:03 Матвиенко связала дату визита Путина на Кубу с его графиком Политика, 04:44 «Лос-Анджелес» одержал победу над «Вегасом» в матче НХЛ Спорт, 04:31 Черчесов отказался отвечать на вопрос бельгийского журналиста о тактике Спорт, 04:22 Матвиенко сообщила о проекте по реконструкции кубинских железных дорог Политика, 04:19 Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Миннесоту» в матче НХЛ Спорт, 03:59 Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года Политика, 03:53 В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа Общество, 03:32
Политика ,  
0 
Экс-глава МИД Украины назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Разведение сил в Донбассе является успехом президента России Владимира Путина. Об этом сообщил бывший глава МИДа Украины Павел Климкин в интервью «24 каналу».

«К сожалению, у него (Путина) много успехов», — заявил экс-глава украинского внешнеполитического ведомства. При этом Климкин отметил, что достижение еще необходимо реализовать, однако «символически успех есть».

Общество
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса

Отвод сил и средств от линии соприкосновения в Петровском и Золотом является условием для проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Разведение сил прошло в обоих населенных пунктах, 9 ноября этого года в самопровозглашенной ДНР объявили о завершении вывода своих войск из Петровского. 15 ноября администрация французского президента Эмманюэля Макрона сообщила, что саммит «нормандской четверки» состоится 9 декабря. Ожидается, что на нем в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» должны быть приняты решения о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе. 

Теги: Украина, Донбасс, Владимир Путин
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
Общество
В ДНР заявили об окончании отвода войск в Петровском
Политика
В России позитивно отреагировали на начало разведения сил в Петровском
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter