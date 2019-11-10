Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса

На предложение назвать любого «соотечественника», вызывающего доверие, жители ДНР и ЛНР Путина вспомнили 11,2% опрошенных. Украинского лидера — 1,3%. Ни один из украинских политиков не набрал в рейтинге больше 1,7%

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей неподконтрольных частей Луганской и Донецкой областей Украины (совпадают с территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в совместном исследовании Украинского института будущего и издания «Зеркало недели».

На открытый вопрос (можно было назвать любую фамилию) о том, что «из ваших соотечественников» вызывает доверие и является авторитетом, имя российского президента назвали 11,2% опрошенных. В то же время о доверии к президенту Украины Владимиру Зеленского заявили 1,3% опрошенных. На втором месте оказался российский телеведущий Владимир Соловьёв, набравший 9,1%, голосов, телеведущая Ольга Скабеева заняла третью строчку рейтинга (6,7%).

Среди политиков жители Донбасса называли также первого главу ДНР Александра Захарченко (6,7%), нынешнего лидера республики Денис Пушилин (2,9%), главу украинской «Партии Шария» Анатолия Шария (1,7%), главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (1,6%) и лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,4%).

Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года методом личной беседы «лицом к лицу» в домах респондентов. В исследовании приняли участие 1606 респондентов: 800 — в Луганской области и 806 — в Донецкой. Для расчета выборки использовали статистические данные за 2014 го. Погрешность результатов составила не выше 3,2%.

По данным результатов опроса, 42,9% жителей Донбасса никогда не задумывались о получении российского гражданства, еще 34,2% респондентов сообщили, что думали об этом, 7,4% опрошенных заявили, что уже получили российские паспорта. При этом 57,8% опрошенных жителей ДНР и ЛНР назвали себя гражданами Украины.