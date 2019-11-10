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Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
На предложение назвать любого «соотечественника», вызывающего доверие, жители ДНР и ЛНР Путина вспомнили 11,2% опрошенных. Украинского лидера — 1,3%. Ни один из украинских политиков не набрал в рейтинге больше 1,7%
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей неподконтрольных частей Луганской и Донецкой областей Украины (совпадают с территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в совместном исследовании Украинского института будущего и издания «Зеркало недели».

На открытый вопрос (можно было назвать любую фамилию) о том, что «из ваших соотечественников» вызывает доверие и является авторитетом, имя российского президента назвали 11,2% опрошенных. В то же время о доверии к президенту Украины Владимиру Зеленского заявили 1,3% опрошенных. На втором месте оказался российский телеведущий Владимир Соловьёв, набравший 9,1%, голосов, телеведущая Ольга Скабеева заняла третью строчку рейтинга (6,7%).

Среди политиков жители Донбасса называли также первого главу ДНР Александра Захарченко (6,7%), нынешнего лидера республики Денис Пушилин (2,9%), главу украинской «Партии Шария» Анатолия Шария (1,7%), главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (1,6%) и лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,4%).

Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года методом личной беседы «лицом к лицу» в домах респондентов. В исследовании приняли участие 1606 респондентов: 800 — в Луганской области и 806 — в Донецкой. Для расчета выборки использовали статистические данные за 2014 го. Погрешность результатов составила не выше 3,2%.

По данным результатов опроса, 42,9% жителей Донбасса никогда не задумывались о получении российского гражданства, еще 34,2% респондентов сообщили, что думали об этом, 7,4% опрошенных заявили, что уже получили российские паспорта. При этом 57,8% опрошенных жителей ДНР и ЛНР назвали себя гражданами Украины.

Кроме того, 80,8% человек никогда не думали о том, чтобы уехать из Донбасса, больше всего (11,1%) согласились бы переехать в Россию, еще 5,2% — на Украину. 

Также 63,6% опрошенных считают, что за восстановление Донбасса должно происходить за счет средств Украины, 18,5% — не хотят зависимости в этом вопросе ни от кого, 17% готовы возложить этот вопрос на США, 16,5% считают справедливым восстанавливать Донбасс за счет средств ЕС, еще 16% предписывают траты на восстановление России. При этом, по мнению жителей ЛНР и ДНР, контролировать восстановление Донбасса должны либо власти самопровозглашенных республик (67%), либо Россия — 50,2%. 

Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.  

Согласно данным прошлогоднего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 53,3% украинцев считают, что Киев не должен идти на уступки президенту России Владимиру Путину для восстановления мира на Донбассе. При этом 46% опрошенных сказали, что ситуаций на юго-востоке зависит лично от занимавшего пост президента Украины Петра Порошенко, 43% — от российского лидера Владимира Путина. 

В конце сентября глава ДНР Денис Пушилин назвал интеграцию с Россией приоритетной задачей для республики. По его словам, местные жители «настроены оптимистично» на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР. 1 октября контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Донбасс, Украина
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