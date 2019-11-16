В Боливии в столкновении с полицией погибли пять сторонников Моралеса

В Боливии в столкновении с полицией погибли пять сторонников Моралеса

Около боливийского города Кочабамба полицией были убиты пять сторонников подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса. Еще около 50 человек были ранены, сообщает портал la Razon.

По данным полиции, убитые — производители коки, которые пытались прорваться в город. Кокалерос были застрелены при штурме моста. В результате столкновения протестующих с силами правопорядка была разрушена больница.

По словам руководителя местного департамента полиции Хайме Суриты, у погибших были обнаружены огнестрельное оружие, взрывчатка и самодельные гранатометы.

«Мы вели переговоры [с протестующими] до конца, но ситуация начала выходить из-под контроля», — добавил он. Сурита заявил, что сотни кокалерос хотели мирно въехать в город, но после досмотра у них нашли огнестрельное оружие.