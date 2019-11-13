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Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса

Фермеры — производители коки в Боливии не признают власть Жанин Аньес и ждут возвращения в страну экс-президента Эво Моралеса. Об этом, как пишет Los Tiempos, заявил вице-президент федерации профсоюзов производителей коки в Боливии Андронико Родригес.

«Мы призываем общественные организации к мобилизации против государственного переворота и отвергаем самопровозглашение госпожи Аньес президентом, потому что это против Конституции», — заявил он. По словам Родригеса, сбор сторонников Моралеса начнется в Кочабамбе, в 200 км от столицы страны Ла-Паса.

В поддержку Моралеса также выступил профсоюз крестьян страны. Его руководство объявило чрезвычайное положение и пообещало, что члены профсоюза организуют блокаду дорог в стране.

Боливия — аграрная страна, сельским хозяйством занимается значительная часть населения. Кока, или кокаиновый куст, — важный продукт сельского хозяйства страны. Его производные могут использоваться не только для производства наркотиков, но и в фармакологии, при производстве косметики и в пищевой промышленности. Листья коки, выращенные на высокогорье, используются как стимуляторы и составные ингредиенты традиционного чая.

Эво Моралес до прихода к власти занимался выращиванием коки и был лидером профсоюза производителей этого растения. В политику он пришел в середине 1990-х годов, создав социалистическую партию MAS («Движение к социализму»), электоральной базой которой были крестьяне и производители коки. После вступления на пост президента в 2006 году Моралес поддержал производителей этого наркосодержащего растения и легализовал его плантации.

Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов, которые были вызваны итогами октябрьских президентских выборах. На них, по официальным данным, в четвертый раз за свою карьеру победил действующий президент, однако оппозиция обвинила власти в фальсификациях. После начала столкновений на улицах Моралес покинул свой пост и выехал в Мексику, где получил политическое убежище. 13 ноября пост временно исполняющей обязанности президента страны заняла второй вице-спикер сената Жанин Аньес, представляющая оппозиционную партию «План прогресса для Боливии».

Теги: сельское хозяйство, Боливия, Эво Моралес
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