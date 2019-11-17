В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей. Об этом сообщил «РИА Новости» президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

По его словам, в России «чрезвычайно много людей» умирает или получает увечья на дорогах. При этом спецпосланник отметил, что страна всегда выражала свою заинтересованность в том, чтобы занимать лидирующие позиции в области обеспечения безопасности на дорогах.

Говоря о проблемах образования пешеходов и автомобилистов, Тодт отметил, что обсуждением этих вопросов следует заниматься уже со школы. Он объяснил, молодежь легче усваивает подобную информацию и может передать ее старшему поколению.

По словам спецпосланника, во время поездок в Россию он нередко замечал, что люди не пристегиваются ремнем безопасности в случаях, когда это стоит сделать. Тодт также отметил, что поддерживает жесткие меры против пьяных водителей.