Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат ₽2,5 млн

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска студентов получат выплаты из резервного фонда правительства Амурской области, на это выделили 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В сообщении отмечается, что министерство образования Амурской области проводит мониторинг психологического климата в образовательных учреждениях, чтобы предотвратить подобные случаи. Кроме того, муниципалитетам поручили создать собственные психологические службы.

Стрельба в колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября. Студент прошел в здание с ружьем, зашел в аудиторию и открыл стрельбу по учащимся. После этого он покончил с собой. Из-за полученных от стрельбы травм один студент погиб на месте, еще трое пострадали. По информации врачей, угрозы для их жизни нет.

Следователи возбудили три уголовных дела — об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК), о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) и выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 238 УК).