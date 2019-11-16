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Стрельба в колледже Благовещенска ,  
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Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат ₽2,5 млн

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска студентов получат выплаты из резервного фонда правительства Амурской области, на это выделили 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В сообщении отмечается, что министерство образования Амурской области проводит мониторинг психологического климата в образовательных учреждениях, чтобы предотвратить подобные случаи. Кроме того, муниципалитетам поручили создать собственные психологические службы.

Общество
Стрельба в строительном колледже Благовещенска. Главное

Стрельба в колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября. Студент прошел в здание с ружьем, зашел в аудиторию и открыл стрельбу по учащимся. После этого он покончил с собой. Из-за полученных от стрельбы травм один студент погиб на месте, еще трое пострадали. По информации врачей, угрозы для их жизни нет.

Следователи возбудили три уголовных дела — об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений (п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК), о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) и выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (по ч. 3 ст. 238 УК).

Позднее были задержаны охранявший колледж мужчина и гендиректор ЧОП «Сириус-А», которое занималось охраной колледжа. 16 ноября суд арестовал главу «Сириус-А». По информации следствия, он допустил к работе мужчину, не имевшего для этого соответствующего разрешения. Избрание меры пресечения охраннику отложили на 72 часа по просьбе прокуратуры.

Теги: Благовещенск, колледж, стрельба
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