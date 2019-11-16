Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

В сообщении отмечается, что подробности об атаке раскроют позднее.

Ранее 16 ноября израильская армия сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа. В сообщении указывалось, что ракеты выпустили в сторону города Беэр-Шева в 02:00 по местному времени (03:00 мск). Их удалось перехватить с помощью системы ПВО «Железный купол».

12 ноября ВВС Израиля нанесли удары по дому лидера исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, в результате чего он погиб. По данным израильской армии, он был причастен к «сотням террористических атак», от которых пострадали и мирные граждане.