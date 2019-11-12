Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израиль нанес несколько ударов по домам высокопоставленных участников организации «Исламский джихад» в Дамаске и секторе Газа. После этого боевики начали ракетный обстрел Тель-Авива

Баха Абу аль-Ата (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter. Лидер группировки погиб, пишет Reuters.

В сообщении Армии обороны указывается, что аль-Ата был причастен к «сотням террористических атак», целями которых были как солдаты, так и мирные граждане. Армия также опубликовала фотографии, на которых видно, что дом высокопоставленного боевика частично разрушен.

Группировка «Исламский джихад Палестины» ставит своей целью уничтожение Израиля и создание независимого арабского государства. В Израиле, Евросоюзе, США и нескольких других странах она признана террористической. Министерство иностранных дел Израиля называет спонсором «Исламского джихада» Иран.

Параллельно с ударом по сектору Газа Израиль нанес еще один по Дамаску, где целью стал дом еще одного высокопоставленного боевика «Исламского джихада» — Акрама аль-Аджури. Власти Израиля официально не сообщали об ударе по столице сопредельного государства, однако информацию об этом передает сирийское государственное агентство SANA.