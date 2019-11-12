Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 11 ноя, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 11 ноя, 14:23
Рогозин ввел на Восточном режим жесткого контроля из-за угрозы хищений Технологии и медиа, 10:36 СМИ узнали о желании Черчесова вернуть в сборную Акинфеева Спорт, 10:33 Израиль уничтожил командира «Исламского джихада» Политика, 10:20 Почитай старших: что читают русские рэперы РБК и Билайн, 10:18 «Автодор» предложил россиянам меньше использовать шипованные шины Общество, 10:09 Александр Мамут: человек должен быть немного дятлом Pro, 10:01 Нетрадиционная независимость: как миллениалы управляют финансами РБК и Райффайзенбанк, 09:48 На парковке в подмосковном Раменском сгорели 13 машин Общество, 09:43 Школьная физика для взрослых водителей в задачах РБК и Cordiant, 09:19 В Бангладеш от циклона «Бюльбюль» погибли 26 человек Общество, 09:10 «Юнипро», Boeing, Tesla: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:01 Почему дешевеет свинина и как на это реагируют производители и розница Pro, 09:01 В России упали цены на свинину Бизнес, 09:01 Дубль Кузнецова и пас Овечкина принесли «Вашингтону» одно очко в игре НХЛ Спорт, 09:00
Политика ,  
0 
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израиль нанес несколько ударов по домам высокопоставленных участников организации «Исламский джихад» в Дамаске и секторе Газа. После этого боевики начали ракетный обстрел Тель-Авива
Баха Абу аль-Ата (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter. Лидер группировки погиб, пишет Reuters.

В сообщении Армии обороны указывается, что аль-Ата был причастен к «сотням террористических атак», целями которых были как солдаты, так и мирные граждане. Армия также опубликовала фотографии, на которых видно, что дом высокопоставленного боевика частично разрушен.

Группировка «Исламский джихад Палестины» ставит своей целью уничтожение Израиля и создание независимого арабского государства. В Израиле, Евросоюзе, США и нескольких других странах она признана террористической. Министерство иностранных дел Израиля называет спонсором «Исламского джихада» Иран.

Параллельно с ударом по сектору Газа Израиль нанес еще один по Дамаску, где целью стал дом еще одного высокопоставленного боевика «Исламского джихада» — Акрама аль-Аджури. Власти Израиля официально не сообщали об ударе по столице сопредельного государства, однако информацию об этом передает сирийское государственное агентство SANA.

Согласно сообщению корреспондента SANA, удар был проведен на рассвете, около 4:00 по местному времени (5:00 мск). Всего израильские ВВС запустили три ракеты. Две из них попали в дом высокопоставленного боевика «Исламского джихада» в районе Эль-Мазза. По данным агентства, при атаке погиб его сын Моаз и еще один человек. Ранения получил внук боевика и еще девять мирных жителей.

Вслед за появлением сообщений о ликвидации главаря группировки и ударам по Дамаску с арабских территорий начался обстрел Израиля. Корреспондент телеканала Fox Трей Йингст опубликовал видео с запуском одной из ракет из сектора Газа. В своем Twitter он также сообщает, что тело погибшего главаря «Исламского джихада» проносят по улицам с криками «Смерть Израилю!»

Израильское радио «Глатц» опубликовало в своем Twitter видео, на котором видно, как в небе над Тель-Авивом системы ПВО перехватывают две запущенные боевиками ракеты.

Как сообщает МИД Израиля, сирены, предупреждающие о ракетной угрозе, зазвучали на юге и в центральной части страны. Мирных граждан просят прятаться в убежищах.

В начале ноября ракетный удар по Израилю провели боевики движения ХАМАС. 1 ноября с территории сектора Газа они запустили десять ракет, восемь из них перехватила система ПВО «Железный купол». После этого ВВС Израиля провели ответные бомбардировки.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Михаил Котляр
Теги: Израиль, сектор Газа, Сирия
Материалы по теме
ВВС Израиля начали ответный обстрел сектора Газа
Политика
Армия Израиля сообщила о перехвате семи ракет из сектора Газа
Политика
Армия Израиля заявила о запуске ракеты из сектора Газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter