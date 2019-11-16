Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 15 ноя, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 15 ноя, 12:10
Устроивший стрельбу в калифорнийской школе подросток умер в больнице Общество, 05:22 Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа Политика, 05:03 Суд отложил арест охранника колледжа в Благовещенске по делу о стрельбе Общество, 04:58 Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения Технологии и медиа, 04:46 Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети Технологии и медиа, 04:39 В Боливии в столкновении с полицией погибли пять сторонников Моралеса Политика, 04:34 В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер Бизнес, 04:19 Во Франции задержали новых фигурантов подготовки покушения на Макрона Политика, 04:15 В Лондоне сорвалась попытка украсть картины Рембрандта Общество, 03:56 Ученые предложили признать онлайн-шопоголизм психическим заболеванием Общество, 03:42 Моралес заподозрил США в попытке доставить его в Гуантанамо Политика, 03:31 Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России Политика, 03:16 Twitter назвал попадающую под запрет политическую рекламу Технологии и медиа, 02:42 Пассажиры рекордного беспосадочного рейса сообщили о странностях на борту Общество, 02:34
Политика ,  
0 
Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа

Две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Об этом сообщает официальный Twitter Армии обороны страны.

Как говорится в сообщении ведомства, в 02:00 по местному времени (03:00 мск) ракеты, выпущенные в сторону города Беэр-Шева, были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

До этого в Twitter сообщалось о сработавших на юге Израиля сиренах системы оповещения.

Политика
В Сети появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю

Конфликт между Израилем и боевиками в секторе Газа обострился после ликвидации командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата 12 ноября.

Армия обороны Израиля обвиняла аль-Ата в сотнях терактов. Исламист погиб в результате ракетного удара по дому командира в секторе Газа.

В ответ с территории сектора Газа было выпущено около 200 ракет по территории Израиля. Обстрелы продолжались шесть часов. По имеющейся информации, треть ракет были перехвачены силами ПВО.

После этого Израиль нанес авиаудары по спорной территории. По информации минздрава сектора Газа, в результате воздушных атак погибло десять человек, еще 45 получили ранения.

Теги: Израиль, сектор Газа, ракетный обстрел
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Израиль сообщил о пуске почти 200 ракет из сектора Газа
Политика
В Сети появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю
Политика
ВВС Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter