Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа

Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа

Две ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Об этом сообщает официальный Twitter Армии обороны страны.

Как говорится в сообщении ведомства, в 02:00 по местному времени (03:00 мск) ракеты, выпущенные в сторону города Беэр-Шева, были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

До этого в Twitter сообщалось о сработавших на юге Израиля сиренах системы оповещения.

Конфликт между Израилем и боевиками в секторе Газа обострился после ликвидации командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата 12 ноября.