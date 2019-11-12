В Сети появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю

После того, как армия Израиля уничтожила лидера группировки «Исламский джихад» в секторе Газа, боевики начали массированный ракетный обстрел юга и центральных районов страны. В социальной сети Twitter появляются многочисленные видео, на которых видны запущенные ракеты и работа системы ПВО.

Корреспондент Fox News Трей Йингст, работающий в секторе Газа, опубликовал видео, на котором виден момент запуска одной из ракет из жилых районов на арабской территории.

В Израиле на улицах городов звучат сирены, предупреждающие о ракетной атаке. Люди скрываются в бомбоубежищах.