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Израиль сообщил о пуске почти 200 ракет из сектора Газа

С территории сектора Газа по Израилю за день выпустили 190 ракет, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на израильскую армию.

Обстрелы продолжались около шести часов. Приблизительно 60 ракет перехватила система ПВО «Железный купол», однако подтверждения этой информации от военных не было, сообщает издание.

В ответ на атаку из сектора Газа израильская авиация нанесла удары по объектам исламистской группировки «Исламский джихад». Военные сообщали, что уничтожили одного из старших командиров организации.

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Группировка «Исламский джихад Палестины» действует с конца 1980-х годов и называет своей целью уничтожение Израиля. Она признана террористической в Израиле, США и других странах.

Теги: Израиль, сектор Газа
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