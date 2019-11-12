Минюст США заявил об экстрадиции российского хакера Буркова из Израиля

По словам представителя министерства, 12 ноября россиянин предстанет перед судом. МИД России заявил, что экстрадиция «идет вразрез с конструктивными партнерскими отношениями» между странами. Процедуру начали в конце октября

Алексей Бурков в Высшем суде справедливости Израиля (Фото: Андрей Широков / ТАСС)

Российский хакер Алексей Бурков, обвиняемый американцами в киберпреступлениях, экстрадирован в США. Об этом «РИА Новости» и ТАСС сообщила Николь Навас, представитель Минюста Соединенных Штатов. По ее словам, вечером во вторник, 12 ноября, Бурков предстанет перед судом.

На сайте российского МИД уточняется, что в этот же день замглавы МИД Михаил Богданов провел переговоры с временным поверенным по делам Израиля в Москве Яковом Ливне и отметил, что решение об экстрадиции Буркова «идет вразрез с конструктивными партнерскими отношениями» России и Израиля.

Израильские СМИ и адвокат Буркова Майкл Урбан Вуди сообщили о начале процедуры экстрадиции россиянина в ночь на 12 ноября. Он был задержан в этой стране в 2015 году по американскому запросу. Вашингтон обвинил его в махинациях с кредитными картами. В конце октября, вопреки просьбам самого Буркова и запросу на экстрадицию из России, Израиль решил выдать хакера США.

Решение об экстрадиции Бурков называл «агрессивным». Российское посольство в свою очередь утверждало, что экстрадиция ведет к нарушению прав россиянина и «является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств». СМИ Израиля отмечали, что выдача Буркова может повлиять на судьбу осужденной в России за провоз гашиша в самолете израильтянки Наамы Иссахар.