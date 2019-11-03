Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США

Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС. Так он прокомментировал действия главы Минюста страны Амира Оханы, 30 октября подписавшего соглашение о его выдаче.

По словам Буркова, сейчас он рассчитывает вернуться на родину и хочет, чтобы материалы его дела обнародовали.

Буркова задержали в израильском аэропорту в 2015 году при прохождении паспортного контроля. Как полагает Вашингтон, россиянин занимался махинациями с кредитными картами американцев. 30 октября стало известно, что Израиль решил выдать Буркова США.

Как отметили израильские СМИ, экстрадиция Буркова может повлиять на судьбу арестованной в России израильтянки Наамы Иссахар, задержанной весной этого года в Шереметьево и осужденной на 7,5 года за перевоз гашиша. Отмечалось, что защита девушки планирует подать апелляцию в суд на решение по делу Буркова, поскольку оно может нарушить ее права.