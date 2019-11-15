РАН заявила об ущербе науке от задержания директора Физического института

Участники общего собрания Российской академии наук (РАН) осудили действия правоохранительных органов в отношении Физического института РАН (ФИАН) и его директора Николая Колачевского, передает корреспондент РБК.

Они назвали действия силовиков недопустимыми и наносящими ущерб науке. «То, что произошло с ФИАН, показывает, что нам до консенсуса [о необходимости сохранять престиж науки] далеко», — заявил президент РАН Александр Сергеев.

В конце октября в здании ФИАН, а также дома у Колачевского прошли обыски. Директор ФИАН позднее заявил, что находится под подпиской о невыезде, но в «неопределенном статусе».

«Сотрудники [правоохранительных органов] предъявили ордер на обыск (дома у Колачевского. — РБК), где было написано, что меня подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов. Обыск был посвящен поиску этих оптических элементов», — пояснял Колачевский.