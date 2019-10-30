Директора Физического института РАН задержали в Москве

Дома у Николая Колачевского прошел обыск, рассказала его заместитель. Следственные действия связаны с завышением цен по госконтрактам, рассказал источник РБК

Николай Колачевский (Фото: Евгений Пелевин / МФТИ)

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании Колачевского сообщает также Telegram-канал «Незыгарь». Он уточняет, что директора института задержали после проведенных обысков. Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что следственные действия связаны с завышением цен по госконтрактам. «В обысках участвуют сотрудники службы экономической безопасности ФСБ», — добавил он.

Заместитель Колачевского Наталья Тарасенко подтвердила РБК, что в среду в кабинет его руководителя пришли сотрудники правоохранительных органов. «У нас в течение дня были как сотрудники МВД, так и сотрудники ФСБ. Обыски проводились в бухгалтерии, договорном отделе. После этого Колачевского повезли на обыск к нему домой. Сейчас проходит обыск у него дома. Кроме того, у него годовалый ребенок находится там же. По словам правоохранительных органов, претензии возникли к арендатору [здания]», — рассказала РБК Тарасенко. Источник «Интерфакса» заявил, что Колачевского подозревают в хищении.

Колачевский — член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Специалист в области прецизионной лазерной спектроскопии, рентгеновской, нелинейной и квантовой оптики, лазерного охлаждения. Возглавляет Физический институт РАН с 2015 года.