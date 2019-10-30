Директор Физического института РАН раскрыл суть претензий силовиков

По словам Николая Колачевского, обыски в институте и его квартире связаны с делом о контрабанде оптических элементов. Сам он проходит по делу в качестве подозреваемого

Николай Колачевский (Фото: Юлия Позднякова / sbras.info)

Директор Физического института РАН Николай Колачевский объяснил, с чем были связаны следственные действия, которые проходили в среду в институте и по месту его жительства. Свой комментарий относительно происходящего Колачевский дал порталу «Научная Россия».

Он уточнил, что группа людей в масках с автоматами подхватили его у подъезда, когда он выходил с мусорным ведром, и отвезли в институт. Там в течение шести часов, по словам Колачевского, сотрудники полиции вели с ним беседу: «Мне сказали, что есть проблемы с определенными фирмами, которые у нас арендуют помещения», но никаких документов не предъявляли.

Затем, рассказал Колачевский, его попросили проехать домой для проведения обысков там. «Здесь сотрудники предъявили ордер на обыск, где было написано, что меня подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов. Обыск был посвящен поиску этих оптических элементов, что отмечено в протоколе обыска», — сказал Колачевский.

Президент РАН Александр Сергеев заявил, что происходящее «совершенно точно не связано с научной деятельностью этого института». «Как мы представляем, это вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, к которой РАН не имеет отношения. Это поле административного взаимодействия института с Министерством науки и высшего образования», — приводит портал заявление Сергеева.