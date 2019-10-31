Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

«Объявили фактически о том, что мы находимся под подпиской о невыезде», — сообщил Колачевский. По его словам, его статус «пока неопределенный».

Колачевский также сообщил, что 31 октября в 19:00 у него будет очередной допрос в Следственном комитете.

Об обысках в Физическом институте РАН и дома у Колачевского стало известно накануне. Источник РБК, близкий к ФСБ, говорил, что следственные действия связаны с завышением цен по госконтрактам. Сам Колачевский сообщал, что обыски связаны с делом о контрабанде оптических элементов.

Колачевский — член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, возглавляет Физический институт РАН с 2015 года.