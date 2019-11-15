Асад заявил о попытках Вашингтона помешать переговорам Дамаска с курдами

США пытаются помешать процессу переговоров Дамаска с курдами. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости» и телеканалу «Россия 24».

По его словам, после начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии «Источник мира» в переговорах между курдами и официальным Дамаском появился прогресс, в котором важную роль также играет Россия.

«В решении вопросов иногда мы идем вперед, а иногда делаем шаг назад по разным причинам. Одна из этих причин — давление США на вооруженные группировки в Сирии, чтобы те не соглашались с сирийским правительством, и это ожидаемо», — отметил Асад.

Он уточнил, что в районах на севере и северо-востоке Сирии в большей сложности проживают арабы, а не курды. Однако страны Запада, используя формулировки о курдских силах, пытаются создать впечатление, что эти районы — курдские.