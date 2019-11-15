Асад заявил о попытках Вашингтона помешать переговорам Дамаска с курдами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 12:10
Телеведущий Ревенко уйдет с поста заместителя Турчака в «Единой России» Политика, 12:58 Генпрокурор Украины заявил об увольнении ведущего дело Burisma прокурора Политика, 12:50 «Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске срыва транзита газа по Украине Политика, 12:46 Сломать меч, восстать из гроба: 10 киноклише, невозможные в реальности Стиль, 12:45 Контракт с Поднебесной: как избежать недоразумений в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 12:44 Camry, Optima и псевдо-Mustang: что покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе Авто, 12:41 Директору охранявшего колледж в Благовещенске ЧОПа предъявили обвинение Общество, 12:39 Какое будущее ждет полис ДМС — «Ингосстрах» Pro, 12:30 МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье Общество, 12:25 Асад заявил о попытках Вашингтона помешать переговорам Дамаска с курдами Политика, 12:23 В форме цветка и с зеленой крышей: как выглядит дом на берегу Москвы-реки Недвижимость, 12:22  Курс токена Blockv взлетел на 7500% за час Крипто, 12:17 Цифровой детокс: пять впечатлений до понедельника РБК и Mercedes-Benz, 12:15 «Автонет» назвал сроки появления способных вызывать автобус остановок Общество, 12:13
Операция Турции в Сирии ,  
0 
Асад заявил о попытках Вашингтона помешать переговорам Дамаска с курдами

США пытаются помешать процессу переговоров Дамаска с курдами. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости» и телеканалу «Россия 24».

По его словам, после начала военной операции Турции на северо-востоке Сирии «Источник мира» в переговорах между курдами и официальным Дамаском появился прогресс, в котором важную роль также играет Россия.

«В решении вопросов иногда мы идем вперед, а иногда делаем шаг назад по разным причинам. Одна из этих причин — давление США на вооруженные группировки в Сирии, чтобы те не соглашались с сирийским правительством, и это ожидаемо», — отметил Асад.

Политика
Россия потребовала от США вернуть сирийцам нефтяные месторождения

Он уточнил, что в районах на севере и северо-востоке Сирии в большей сложности проживают арабы, а не курды. Однако страны Запада, используя формулировки о курдских силах, пытаются создать впечатление, что эти районы — курдские.

Для того, чтобы вбить клин между курдами и другими группами в Сирии, по словам Асада, США также поддержали курдские отряды.

Президент Сирии добавил, что большая часть курдов — патриоты, которые поддерживают страну и сирийский народ, однако некоторые этнические группы ведут непрерывный диалог с Вашингтоном и действуют по его указанию. Дамаск после возвращения сирийской армии на северо-восток страны пытается убедить их в необходимости соблюдать конституцию для достижения стабильности, пояснил он.

Обстановка в Сирии обострилась в начале октября, когда Турция начала военную операцию «Источник мира» против курдских группировок. группировки курдов, которые действовали на севере Сирии на границе с Турцией, Анкара считает террористическими. Позднее, 22 октября, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились приостановить активные боевые действия и начать совместное патрулирование сирийско-турецкой границы.

Политика
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в попытке при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.

Теги: Башар Асад, США, Сирия, переговоры, курды
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Асад назвал ситуацию в Сирии миниатюрной моделью Третьей мировой войны
Политика
Асад назвал Эрдогана врагом Сирии
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter