Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

По словам главы МИД, Вашингтон хочет захватить восточные регионы Сирии и создать там при помощи курдов местную администрацию, контролирующую нефтяные месторождения

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«На восточном берегу реки Евфрат они делают все для того, чтобы создать квазигосударственную структуру, и просят страны Персидского залива о больших инвестициях», — констатировал глава МИД. По его словам, Вашингтон хочет создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил и курдских Отрядов народной самообороны.

Лавров отметил, что США запрещают своим союзникам по НАТО, а также Евросоюзу инвестировать в восстановление Сирии. Военная операция «Источник мира», проводимая Турцией на территории Сирии, была одобрена не Россией, а США, сказал Лавров. По его словам, США сначала вывели свои войска, бросив союзников-курдов, а потом заявили, что остаются на севере страны «для нефти, а не ради курдов».

5 ноября СМИ сообщили о строительстве двух новых военных баз в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии неподалеку от нефтяных месторождений. По данным агентства Anadolu, первая находится в зоне дислокации 113-й бригады армии США, а вторая — в районе деревни ас-Сур. В российском МИДе назвали попытки американских военных закрепить свое присутствие в районе нефтедобычи в Сирии незаконными.

В конце октября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон оставит в Сирии 500 своих военнослужащих для защиты нефтяных месторождений в провинции Дэйр-эз-Зор. По данным издания, это станет возможным в случае усиления позиций «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в республике.