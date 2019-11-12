Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 63,85 (-0,06) Quote, 14:07
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,05) Quote, 14:07
Поставщики нового поколения: как работать с ключевыми клиентами в рознице Pro, 15:08 Глава Минтранса попросил отдать РЖД ₽40 млрд из ФНБ Бизнес, 15:00 Медведев в шутку предложил привиться от Эболы вместо гриппа Общество, 14:50 Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии Политика, 14:43 Цена больших данных: как машинное обучение создает конкретные деньги Партнерский материал, 14:43 Прокуратура завела шесть дел из-за отказа кинокомпаний вернуть субсидии Общество, 14:40 Правительство в Молдавии распустили через пять месяцев после формирования Политика, 14:35 Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Общество, 14:30 В Тюменской области курсант военного училища умер от менингита Общество, 14:29 Глава Рособрнадзора заявил о проработке вопроса сдачи ЕГЭ онлайн Общество, 14:22 Зачем читать биографию главного биржевого спекулянта начала XX века Quote, 14:22 Шипы или липучка: какие шины выбрать для зимы РБК и Dunlop, 14:14 Минприроды назвало регионы с наибольшим риском «мусорного коллапса» Общество, 14:12 Успешный интернет-магазин с нуля: 10 важных элементов Pro, 14:04
Политика ,  
0 
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
По словам главы МИД, Вашингтон хочет захватить восточные регионы Сирии и создать там при помощи курдов местную администрацию, контролирующую нефтяные месторождения

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК. 

«На восточном берегу реки Евфрат они делают все для того, чтобы создать квазигосударственную структуру, и просят страны Персидского залива о больших инвестициях», — констатировал глава МИД. По его словам, Вашингтон хочет создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил и курдских Отрядов народной самообороны.  

Лавров отметил, что США запрещают своим союзникам по НАТО, а также Евросоюзу инвестировать в восстановление Сирии. Военная операция «Источник мира», проводимая Турцией на территории Сирии, была одобрена не Россией, а США, сказал Лавров. По его словам, США сначала вывели свои войска, бросив союзников-курдов, а потом заявили, что остаются на севере страны «для нефти, а не ради курдов».  

5 ноября СМИ сообщили о строительстве двух новых военных баз в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии неподалеку от нефтяных месторождений. По данным агентства Anadolu, первая находится в зоне дислокации 113-й бригады армии США, а вторая — в районе деревни ас-Сур. В российском МИДе назвали попытки американских военных закрепить свое присутствие в районе нефтедобычи в Сирии незаконными.    

В конце октября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон оставит в Сирии 500 своих военнослужащих для защиты нефтяных месторождений в провинции Дэйр-эз-Зор. По данным издания, это станет возможным в случае усиления позиций «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) в республике.  

Позднее президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию США, которая обеспечит безопасность нефтяных месторождений на всей территории Восточной Сирии. По словам главы Пентагона Марка Эспера, защита американцами нефти в Сирии полностью законна, поскольку служит для блокировки источника дохода для «Исламского государства».

Авторы: Александр Атасунцев, Кристина Астафурова
Теги: Сергей Лавров, Сирия, США, МИД России
Материалы по теме
Эрдоган заявил о плане обсудить с Путиным Сирию после визита в США
Политика
Российская военная авиация провела патрулирование в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter