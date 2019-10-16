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Отец сбитого полицейскими «пьяного» мальчика заявил о нестыковках в деле

В расследовании дела о гибели в ДТП шестилетнего мальчика из Кировска, в крови которого нашли алкоголь, существует множество нестыковок. Об этом его отец рассказал в интервью телеканалу «360».

По словам мужчины, результаты химической экспертизы были готовы еще августе, тогда как он узнал об этом лишь четвертого октября. Следователь также сообщил ему, что итоги технической экспертизы еще не пришли, хотя, как утверждает отец погибшего, документы лежали на столе.

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