Эксперт исключил ошибку в анализах сбитого под Кировом «пьяного» мальчика

Проводивший экспертизу по делу о гибели под Кировом в результате ДТП шестилетнего мальчика Сергей Насонов исключил ошибку в результатах анализа ребенка. Об этом эксперт-криминалист заявил в разговоре с RT.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил», — отметил эксперт, напомнив, что он просто делает свою работу.

Эксперт уточнил, что никогда не производит повторную экспертизу и в этот раз не собирается. Насонов также отказался ответить, много или мало для ребенка содержание в крови 0,51 промилле алкоголя.

Ехавшего на велосипеде шестилетнего мальчика насмерть сбили на проселочной дороге в Кировской области в июле этого года. СК завел уголовное дело о нарушении ПДД — ч. 3 ст. 264 УК России, а также установил, что за рулем был сотрудник пункта полиции «Немский» межмуниципального отдела МВД «Кильмезский». Проведенная экспертиза показала наличие алкоголя в крови у погибшего.