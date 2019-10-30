Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 63,87 (+0,04) Quote, 30 окт, 14:48
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 71,01 (+0,23) Quote, 30 окт, 14:48
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Технологии и медиа, 00:00 Путин обсудил с венгерским банкиром место России в списке Doing Business Экономика, 30 окт, 23:51 Семья сбитого под Кировом «пьяного» мальчика заявила об ошибке эксперта Общество, 30 окт, 23:32 В Twitter решили запретить всю политическую рекламу Технологии и медиа, 30 окт, 23:22 Назначение послом в Россию в Сенате США сравнили с высылкой в Сибирь Политика, 30 окт, 23:20 Сенатор США обвинил главу Boeing в полуправде по делу о 737 MAX Общество, 30 окт, 23:16 В детском саду в Коми погиб пятилетний ребенок Общество, 30 окт, 23:06 Муж Вележевой объяснил ее «дебош» в самолете действием снотворного Общество, 30 окт, 23:01 Алена Владимирская - о выборе между карьерой и собственным бизнесом РБК и Сбербанк Первый, 30 окт, 22:53 Болгария не выдала визу российскому дипломату Политика, 30 окт, 22:50 Зеленский предложил не называть жителей Донбасса «сепарами» Политика, 30 окт, 22:40 Мединский не увидел оснований для запрета «Джокера» в России Технологии и медиа, 30 окт, 22:30 Израиль решил выдать США российского хакера Буркова Политика, 30 окт, 22:28 Директор Физического института РАН раскрыл суть претензий силовиков Общество, 30 окт, 22:16
Общество ,  
0 
Семья сбитого под Кировом «пьяного» мальчика заявила об ошибке эксперта

Сбитый в Кирове шестилетний мальчик был трезв, сообщил на допросе в СК судмедэксперт Сергей Насонов. Об этом заявила представитель семьи погибшего ребенка, передает RT.

По ее словам, ошибку признал и начальник Насонова. Образцы крови в морге хранились в ненадлежащих температурных условиях — вне холодильных камер, что привело к неверным результатам экспертизы. Родные мальчика потребовали СК и прокуратуру привлечь Наносова к уголовной ответственности из-за допущенной халатности.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России и пресс-службу прокуратуры Кировской области.

Согласно аудиосообщению Наносова, включенному в эфире телепрограммы «Пусть говорят», тело ребенка два дня, в выходные, находилось в морге, не оборудованном холодильными установками. «В понедельник я сделал вскрытие, а материал уехал в Киров только в четверг», — сказал он. По словам эксперта, порой в собранных анализах даже при хранении в холодильнике могут начаться процессы, которые приведут к спонтанной выработке этанола. «В таких случаях как раз промилле и может набежать», — заявил судмедэксперт.

Общество
Полиция раскрыла подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом

Шестилетний мальчик погиб в Кировской области в июле. Он ехал на велосипеде по проселочной дороге, когда его сбил полицейский. СК завел уголовное дело о нарушении ПДД (ч. 3 ст. 264 УК). Экспертиза нашла в крови мальчика 0,51 промилле алкоголя. Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные экспертизы.

Ранее Насонов исключил ошибку в результатах анализа ребенка и заявил, что не будет проводить повторную экспертизу. Как сообщили в МВД, полицейский в момент ДТП был трезв.

Теги: судмедэкспертиза, анализы, ошибка, Киров, новости РБК
Материалы по теме
Полиция раскрыла подробности ДТП с «пьяным» мальчиком под Кировом
Общество
Эксперт исключил ошибку в анализах сбитого под Кировом «пьяного» мальчика
Общество
Отец сбитого полицейским «пьяного» мальчика заявил о нестыковках в деле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter