Семья сбитого под Кировом «пьяного» мальчика заявила об ошибке эксперта

Сбитый в Кирове шестилетний мальчик был трезв, сообщил на допросе в СК судмедэксперт Сергей Насонов. Об этом заявила представитель семьи погибшего ребенка, передает RT.

По ее словам, ошибку признал и начальник Насонова. Образцы крови в морге хранились в ненадлежащих температурных условиях — вне холодильных камер, что привело к неверным результатам экспертизы. Родные мальчика потребовали СК и прокуратуру привлечь Наносова к уголовной ответственности из-за допущенной халатности.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России и пресс-службу прокуратуры Кировской области.

Согласно аудиосообщению Наносова, включенному в эфире телепрограммы «Пусть говорят», тело ребенка два дня, в выходные, находилось в морге, не оборудованном холодильными установками. «В понедельник я сделал вскрытие, а материал уехал в Киров только в четверг», — сказал он. По словам эксперта, порой в собранных анализах даже при хранении в холодильнике могут начаться процессы, которые приведут к спонтанной выработке этанола. «В таких случаях как раз промилле и может набежать», — заявил судмедэксперт.