СК проверит сообщения о сбитом в Кировской области «пьяном» мальчике

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата расследование уголовного дела о гибели в ДТП в Кировской области шестилетнего мальчика, в крови которого, по данным СМИ, нашли алкоголь. Об этом сообщается на сайте СК России.

«В средствах массовой информации появилась информация о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Данные результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка», — отметили в СК. Родственники ребенка опасаются, что виновный уйдет от ответственности.

Бастрыкин поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

Мальчика на велосипеде сбили на проселочной дороге в Кировской области в июле. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ), а также установил, что за рулем был сотрудник пункта полиции «Немский» межмуниципального отдела МВД «Кильмезский».

«Мы по данному поводу (наличию алкоголя в крови ребенка. — РБК) без комментариев. Уголовное дело находится в стадии расследования, возбуждено оно еще в июле по факту ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок», — заявили РБК в пресс-службе ГСУ СК РФ по Кировской области. Там добавили, что расследование находится на контроле у руководителя следственного управления, в ближайшее время будет передано в отдел по расследованию особо важных дел.