Минэнерго Украины заявило о готовности прекратить транзит газа из России

По словам министра Алексея Оржаля, в хранилищах страны находится «рекордное количество газа», поэтому Киев готов к прекращению транзита с Россией. Но заключение нового договора, по его словам, остается приоритетом

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Украина готова прекратить транзит российского газа, так как в ее подземных хранилищах «рекордное количество» запасов. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель.

«Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал он (цитата по «Укринформу»).

По его словам, в украинских хранилищах находится «рекордное количество газа» — 21,7 млрд куб. м. Оржель отметил, что Украина ни в коем случает не исключает подписание договора на транзит газа с Россией, так как получение за него средств является приоритетом для страны.

Министр рассказал, что Киев активно работает с партнерами из Европы, чтобы подписать договор с «Газпромом» по новым европейским правилам. По его словам, согласно этим принципам, Украину «нельзя шантажировать». Он добавил, что если Киев обеспечивает бесперебойный транзит газа в Европу, то должна быть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей.