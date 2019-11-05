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Минэнерго Украины заявило о готовности прекратить транзит газа из России
По словам министра Алексея Оржаля, в хранилищах страны находится «рекордное количество газа», поэтому Киев готов к прекращению транзита с Россией. Но заключение нового договора, по его словам, остается приоритетом
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Украина готова прекратить транзит российского газа, так как в ее подземных хранилищах «рекордное количество» запасов. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель.

«Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал он (цитата по «Укринформу»).

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По его словам, в украинских хранилищах находится «рекордное количество газа» — 21,7 млрд куб. м. Оржель отметил, что Украина ни в коем случает не исключает подписание договора на транзит газа с Россией, так как получение за него средств является приоритетом для страны.

Министр рассказал, что Киев активно работает с партнерами из Европы, чтобы подписать договор с «Газпромом» по новым европейским правилам. По его словам, согласно этим принципам, Украину «нельзя шантажировать». Он добавил, что если Киев обеспечивает бесперебойный транзит газа в Европу, то должна быть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей.

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В начале июля глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что на Украине возникнет риск техногенной катастрофы, если в ее хранилищах не будет 20 млрд куб. м. газа. По словам главы компании, они позволили бы Украине пройти отопительный сезон даже при прекращении Россией транзита газа с начала 2020 года. Летом в украинских хранилищах находились 13,8 куб. м газа.

Договор о транзите газа между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Украина, транзит газа
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