Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

России и Украине нужно обнулить требования к друг друг в газовой сфере, считает президент Путин. В качестве примера «абсурдных» требований он привел решение суда взыскать с «Газпрома» $6,5 млрд из-за транзита газа через Украину

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.

В качестве примера Путин указал на требование обязать «Газпром» выплатить $7 млрд за монополию на транзитном рынке. «Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд!» — сказал президент и добавил, что подобное происходит и в Стокгольме.

«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон», — заявил Путин.

Россия готова к конструктивной работе как по транзиту газа через Украину, так и по поставкам Киеву, причем со значительным снижением цены, отметил президент России.