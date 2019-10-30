Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
В качестве примера Путин указал на требование обязать «Газпром» выплатить $7 млрд за монополию на транзитном рынке. «Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд!» — сказал президент и добавил, что подобное происходит и в Стокгольме.
«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон», — заявил Путин.
Россия готова к конструктивной работе как по транзиту газа через Украину, так и по поставкам Киеву, причем со значительным снижением цены, отметил президент России.