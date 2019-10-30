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Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
России и Украине нужно обнулить требования к друг друг в газовой сфере, считает президент Путин. В качестве примера «абсурдных» требований он привел решение суда взыскать с «Газпрома» $6,5 млрд из-за транзита газа через Украину
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.

В качестве примера Путин указал на требование обязать «Газпром» выплатить $7 млрд за монополию на транзитном рынке. «Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд!» — сказал президент и добавил, что подобное происходит и в Стокгольме.

«Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон», — заявил Путин.

Россия готова к конструктивной работе как по транзиту газа через Украину, так и по поставкам Киеву, причем со значительным снижением цены, отметил президент России.

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В декабре 2016 года хозяйственный суд Киева по иску Антимонопольного комитета Украины (АКМУ) постановил принудительно взыскать с «Газпрома» 171 млрд грн ($6,557 млрд), включая пени за просрочку уплаты штрафа, который ранее наложил комитет. В АКМУ обвиняли «Газпром» в нарушении контракта с «Нафтогазом», в комитете заявляли, что российская компания резко сократила объем газа, прокачиваемого в Европу через Украину. В «Газпроме» все обвинения отвергли и попытались обжаловать решение суда, но Верховный суд Украины оставил кассацию без удовлетворения.

Договор на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. В конце октября представители России, Украины и ЕС провели консультации по данному вопросу, переговоры продлились 80 минут. Глава российского Минэнерго Александр Новак говорил, что Москва сделала Киеву пакетное предложение.

Авторы: Людмила Подобедова, Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Украина, транзит газа
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