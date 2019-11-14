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Путин назвал верным шагом возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая

Президент России Владимир Путин назвал правильным шагом возможный приезд своего американского коллеги Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву. Об этом российский лидер сообщил по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

Путин отметил, что для главы государства, которое внесло существенный вклад в борьбу с нацизмом, приезд был бы «правильным, верным шагом» даже в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами.

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Трамп ответил на предложение посетить парад Победы на Красной площади

Он добавил, что не российской стороне решать, посетит ли Трамп это мероприятие. Путин заявил, что если его коллега приедет в Москву, то он встретится с ним и проведет переговоры. Пока в графике встречи с Трампом нет, сообщил российский лидер.

По его словам, Москва готова к переговорам, и если Вашингтон также готов, «то тогда в этом смысле и в этом случае хорошие переговоры возможны». Путин заявил, что все зависит от откровенности американской стороны и ее желания обсуждать важнейшие вопросы двусторонних отношений.

Политика
Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в конце июня во время саммита G20 в Японии. Президент США пообещал серьезно подумать над приглашением. В начале ноября помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что российская сторона пока не знает, приедет ли американский лидер в Москву, однако Трамп повторял, что рассматривает поступившее предложение. Празднование состоится 9 мая 2020 года.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, День Победы
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