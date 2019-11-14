Путин назвал верным шагом возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая

Президент России Владимир Путин назвал правильным шагом возможный приезд своего американского коллеги Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву. Об этом российский лидер сообщил по итогам саммита БРИКС, передает ТАСС.

Путин отметил, что для главы государства, которое внесло существенный вклад в борьбу с нацизмом, приезд был бы «правильным, верным шагом» даже в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами.

Он добавил, что не российской стороне решать, посетит ли Трамп это мероприятие. Путин заявил, что если его коллега приедет в Москву, то он встретится с ним и проведет переговоры. Пока в графике встречи с Трампом нет, сообщил российский лидер.

По его словам, Москва готова к переговорам, и если Вашингтон также готов, «то тогда в этом смысле и в этом случае хорошие переговоры возможны». Путин заявил, что все зависит от откровенности американской стороны и ее желания обсуждать важнейшие вопросы двусторонних отношений.