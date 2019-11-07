В Кремле ответили на вопрос о приглашении Трампа на День Победы

В Кремле ответили на вопрос о приглашении Трампа на День Победы

Россия пока не знает, приедет ли президент США Дональд Трамп в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«Ответ пока не получен», — ответил Ушаков журналистам после вопроса о реакции США на приглашение американскому президенту приехать на 9 мая.

Владимир Путин пригласил Трампа посетить праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы во время встречи на саммите G20 в Осаке в конце июня этого года. Тогда сообщалось, что американский лидер позитивно отреагировал на это предложение.

Президент США заявил, что отнесется к предложению Путина «очень серьезно». Он сказал, что будет ждать официального приглашения.

На 30 августа участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ, подтвердили 17 иностранных лидеров. Среди них премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Франции Эмманюэль Макрон, лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии, Белоруссии.